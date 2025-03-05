Доступный электромобиль Kia EV4 2026 может проехать 630 км на полном заряде батарей

Компания Kia представила новую модель EV4 2026 года в двух кузовах — седан и хэтчбек. Автомобиль предлагает передовые технологии, высокий запас хода и конкурентоспособную цену.

Седан Kia EV4 имеет длину 4730 мм и колесную базу 2820 мм, предлагая просторный салон и багажник объемом 490 литров. Хэтчбек короче на 300 мм (4430 мм), а его багажное отделение составляет 435 литров. Внутри установлен 30-дюймовый дисплей, объединяющий цифровую приборную панель, климат-контроль и мультимедиа.

Kia EV4 будет предлагаться в двух версиях:

Standard с аккумулятором на 58,3 кВт·ч,

Long-range с батареей 81,4 кВт·ч.

По стандарту WLTP, седан с большим аккумулятором обеспечивает до 630 км хода, хэтчбек — до 590 км. В США этот показатель оценивается в 531 км.

Обе версии оснащены электромотором на 201 л.с. с передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды у Standard и 7,7 секунды у Long-range.

EV4 использует 400-вольтовую архитектуру, поддерживает зарядку Level 2 (11 кВт) и быструю зарядку DC. В последнем случае восполнение заряда с 10% до 80% займет 29–31 минуту. Автомобиль также поддерживает технологии V2L и V2G, позволяя питать внешние устройства или возвращать энергию в сеть.

Модель оснащена системой Highway Driving Assist 2, включающей адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы и предотвращение столкновений. Digital Key 2.0 позволяет использовать смартфон для управления автомобилем.

i-Pedal 3.0 предлагает регулируемое рекуперативное торможение, а мультимедиа поддерживает YouTube, Netflix и голосового ассистента Kia AI Assistant.

Производство EV4 в Южной Корее начнется в марте, европейский запуск запланирован на вторую половину 2025 года, а американская версия появится в конце 2025 — начале 2026 года. Ожидаемая стартовая цена — €31 500.