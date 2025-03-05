Доступний електромобіль Kia EV4 2026 може проїхати 630 км на повному заряді батарей05.03.25
Компанія Kia представила нову модель EV4 2026 у двох кузовах – седан і хетчбек. Автомобіль пропонує передові технології, високий запас ходу та конкурентоспроможну ціну.
Седан Kia EV4 має довжину 4730 мм та колісну базу 2820 мм, пропонуючи просторий салон та багажник об’ємом 490 літрів. Хетчбек коротший на 300 мм (4430 мм), а його багажне відділення складає 435 літрів. Усередині встановлено 30-дюймовий дисплей, що поєднує цифрову панель приладів, клімат-контроль і мультимедіа.
Kia EV4 пропонуватиметься у двох версіях:
- Standard з акумулятором на 58,3 кВт·год,
- Long-range з батареєю 81,4 кВт·год.
За стандартом WLTP, седан із великим акумулятором забезпечує до 630 км ходу, хетчбек – до 590 км. У цей показник оцінюється в 531 км.
Обидві версії оснащені електромотором на 201 л. з переднім приводом. Розгін до 100 км/год займає 7,4 секунд у Standard і 7,7 секунд у Long-range.
EV4 використовує 400-вольтову архітектуру, підтримує зарядку Level 2 (11 кВт) та швидку зарядку DC. У разі заповнення заряду з 10% до 80% займе 29–31 хвилину. Автомобіль також підтримує технології V2L та V2G, дозволяючи живити зовнішні пристрої або повертати енергію в мережу.
Модель оснащена системою Highway Driving Assist 2, що включає адаптивний круїз-контроль, допомогу в утриманні смуги та запобігання зіткненням. Digital Key 2.0 дозволяє використовувати смартфон для керування автомобілем.
i-Pedal 3.0 пропонує регульоване рекуперативне гальмування, а мультимедіа підтримує YouTube, Netflix та голосового помічника Kia AI Assistant.
Виробництво EV4 у Південній Кореї розпочнеться у березні, європейський запуск заплановано на другу половину 2025 року, а американська версія з’явиться наприкінці 2025 – на початку 2026 року. Очікувана стартова ціна – €31 500.
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Доступний електромобіль Kia EV4 2026 може проїхати 630 км на повному заряді батарей KIA автомобіль електротранспорт
Компанія Kia представила нову модель EV4 2026 у двох кузовах – седан і хетчбек. Автомобіль пропонує передові технології, високий запас ходу та конкурентоспроможну ціну.
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