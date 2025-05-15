Doom: The Dark Ages вышла в релиз — игра уже доступна на всех платформах15.05.25
Сегодня состоялся релиз новой части легендарной серии шутеров — Doom: The Dark Ages. Проект от студии id Software появился на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а также стал доступен без дополнительной оплаты для подписчиков Game Pass.
Пользователи уже начали делиться впечатлениями: многие положительно отзываются о визуальной составляющей и боевой системе. Однако, несмотря на активное обсуждение, старт по числу игроков в Steam оказался скромнее, чем у предыдущих частей.
По данным на четверг, пиковый онлайн составил 30 232 человека. Это значительно ниже показателей Doom Eternal, который на старте собрал 104 891 игрока, и Doom образца 2016 года, где пик достигал 44 271 пользователя. Возможно, более высоких цифр стоит ожидать в ближайшие выходные.
Игра получила 86% положительных отзывов в Steam, что свидетельствует о стабильном качестве и хорошем восприятии со стороны аудитории. Издательство Bethesda также опубликовало новый трейлер, в который включены мнения западной прессы — один из критиков назвал The Dark Ages «лучшей игрой в серии».
Тем не менее есть и нарекания, фанаты недовольны требованиями: игра не даёт стабильные 60 fps на RTX 3060 при 1080p и средних настройках без апскейлинга. Некоторые пользователи называют игру не оптимизированной, отмечая слабое масштабирование между пресетами — прирост fps почти отсутствует без включения динамического разрешения.
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