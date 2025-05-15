Doom: The Dark Ages вийшла у реліз – гра вже доступна на всіх платформах15.05.25
Сьогодні відбувся реліз нової частини легендарної серії шутерів – Doom: The Dark Ages. Проект від студії id Software з’явився на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series, а також став доступним без додаткової оплати для передплатників Game Pass.
Користувачі вже почали ділитися враженнями: багато хто позитивно відгукується про візуальну складову та бойову систему. Проте, незважаючи на активне обговорення, старт за кількістю гравців у Steam виявився скромнішим, ніж у попередніх частин.
За даними на четвер, піковий онлайн склав 30 232 людини. Це значно нижче за показники Doom Eternal, який на старті зібрав 104 891 гравця, і Doom зразка 2016 року, де пік досягав 44 271 користувача.
Гра отримала 86% позитивних відгуків у Steam, що свідчить про стабільну якість і гарне сприйняття з боку аудиторії.
Тим не менш є і нарікання, фанати незадоволені вимогами: гра не дає стабільні 60 fps на RTX 3060 при 1080p і середніх налаштуваннях без апскейлінгу.
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Doom: The Dark Ages вийшла у реліз – гра вже доступна на всіх платформах Doom ігри
Doom: The Dark Ages отримала 86% позитивних відгуків у Steam, що свідчить про стабільну якість і хороше сприйняття
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