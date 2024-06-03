Документация работы алгоритмов поиска и ранжирования Google попала в сеть

На этой неделе стало известно чуть больше о коде и алгоритмах поисковой системы Google.

Неназванный человек решил отправить SEO-компании Moz внутренний документ с API Google с названием «Хранилище API контента».

В этом 2500-страничном документе описывается множество ранее неизвестных или неподтвержденных данных о том, как Google решает ранжирует веб-сайты в своей поисковой системе.

Изучив страницы, эксперты сочли документы действительными. В Google поначалу не подтвердили утечку, однако позже сотрудник Google связался с ним, чтобы изменить характеристику некоторых деталей, которые он опубликовал в своем анализе документа. А затем поисковый гигант подтвердил факт утечки для The Verge.

В документе много технической информации, которая скорее предназначена для разработчиков и технических специалистов по SEO, чем для савторов создающих контент. Однако есть несколько чрезвычайно интересных деталей.

Что стало известно о работе поиске Google?

Google использует браузер Chrome для ранжирования страниц. Google отслеживает, сколько кликов веб-страница получает от пользователей в своем веб-браузере Chrome, чтобы выбрать, какие страницы веб-сайта включить в карту сайта поискового запроса.

У Google есть специальный флаг, который присваивается «небольшим личным веб-сайтам». Неясно, каким критериям соответствует такой сайт, а также нет никакой информации о том, почему Google помечает веб-сайты таким тегом. Это для того, чтобы помочь продвинуть их в поиске? Или наоборот понизить в рейтинге?

Google полагается на клики пользователей для ранжирования в поисковых системах гораздо больше, чем считалось ранее. Один из основных факторов, определяющих рейтинг веб-сайта по поисковому запросу: короткие клики по сравнению с длинными кликами или как долго пользователь остается на странице после нажатия на ссылку из поиска Google.

Домен с точным соответствием слов поисковым запросам может ухудшить рейтинг. Ранее считалось что Google вознаграждает доменные имена с точным соответствием. Это плохая новость для владельцев доменов купитиавто.укр.

У Google есть белые списки сайтов по определенным темам. Это означает, что веб-сайты, которые появляются в Поиске Google по таким типам поисковых запросов, должны быть одобрены вручную и не появляются на основе обычных алгоритмических факторов поиска.