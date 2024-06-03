Документация работы алгоритмов поиска и ранжирования Google попала в сеть03.06.24
На этой неделе стало известно чуть больше о коде и алгоритмах поисковой системы Google.
Неназванный человек решил отправить SEO-компании Moz внутренний документ с API Google с названием «Хранилище API контента».
В этом 2500-страничном документе описывается множество ранее неизвестных или неподтвержденных данных о том, как Google решает ранжирует веб-сайты в своей поисковой системе.
Изучив страницы, эксперты сочли документы действительными. В Google поначалу не подтвердили утечку, однако позже сотрудник Google связался с ним, чтобы изменить характеристику некоторых деталей, которые он опубликовал в своем анализе документа. А затем поисковый гигант подтвердил факт утечки для The Verge.
В документе много технической информации, которая скорее предназначена для разработчиков и технических специалистов по SEO, чем для савторов создающих контент. Однако есть несколько чрезвычайно интересных деталей.
Что стало известно о работе поиске Google?
Google использует браузер Chrome для ранжирования страниц. Google отслеживает, сколько кликов веб-страница получает от пользователей в своем веб-браузере Chrome, чтобы выбрать, какие страницы веб-сайта включить в карту сайта поискового запроса.
У Google есть специальный флаг, который присваивается «небольшим личным веб-сайтам». Неясно, каким критериям соответствует такой сайт, а также нет никакой информации о том, почему Google помечает веб-сайты таким тегом. Это для того, чтобы помочь продвинуть их в поиске? Или наоборот понизить в рейтинге?
Google полагается на клики пользователей для ранжирования в поисковых системах гораздо больше, чем считалось ранее. Один из основных факторов, определяющих рейтинг веб-сайта по поисковому запросу: короткие клики по сравнению с длинными кликами или как долго пользователь остается на странице после нажатия на ссылку из поиска Google.
Домен с точным соответствием слов поисковым запросам может ухудшить рейтинг. Ранее считалось что Google вознаграждает доменные имена с точным соответствием. Это плохая новость для владельцев доменов купитиавто.укр.
У Google есть белые списки сайтов по определенным темам. Это означает, что веб-сайты, которые появляются в Поиске Google по таким типам поисковых запросов, должны быть одобрены вручную и не появляются на основе обычных алгоритмических факторов поиска.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
NVIDIA Rubin — следующая архитектура графических процессоровComputex NVIDIA видеокарта разработка события в мире
Дебют графических процессоров NVIDIA Rubin намечен на начало 2026 года, а чипы Rubin Ultra планируется выпустить в 2027 году. Информации о видеокартах NVIDIA для пользователей пока не представлено.
Бюджетный планшет Teclast T50 HD с 11-дюймовым экраном, чипом Unisoc T606 и накопителем на 256 ГБ стоит $110планшет
Китайский производитель техники Teclast анонсировал новый бюджетный планшет Teclast T50 HD.