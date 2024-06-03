Документація роботи алгоритмів пошуку та ранжування Google потрапила у відкритий доступ

Цього тижня стало відомо трохи більше про код та алгоритми пошукової системи Google.

Неназвана людина вирішила надіслати SEO-компанії Moz внутрішній документ з API Google з назвою Сховище API контенту».

У цьому 2500-сторінковому документі описується безліч раніше невідомих або непідтверджених даних про те, як Google вирішує ранжувати веб-сайти у своїй пошуковій системі.

Вивчивши сторінки, експерти визнали документи дійсними. У Google спочатку не підтвердили витік, проте пізніше співробітник Google зв’язався з ним, щоб змінити характеристику деяких деталей, які він опублікував у своєму аналізі документа. А потім пошуковий гігант підтвердив факт витоку The Verge.

У документі багато технічної інформації, яка скоріше призначена для розробників та технічних фахівців із SEO, ніж для савторів, що створюють контент. Проте є кілька надзвичайно цікавих деталей.

Що стало відомо про пошук Google?

Google використовує браузер Chrome для ранжування сторінок. Google відстежує, скільки кліків веб-сторінка отримує від користувачів у своєму браузері Chrome, щоб вибрати, які сторінки веб-сайту включити в карту сайту пошукового запиту.

Google має спеціальний прапор, який присвоюється «невеликим особистим веб-сайтам». Незрозуміло, яким критеріям відповідає такий сайт, а також немає інформації про те, чому Google помічає веб-сайти таким тегом. Це для того, щоб допомогти просунути їх у пошуку? Чи навпаки знизити у рейтингу?

Google покладається на кліки користувачів для ранжування в пошукових системах набагато більше, ніж вважалося раніше. Один з основних факторів, що визначають рейтинг веб-сайту за пошуковим запитом: короткі кліки в порівнянні з довгими кліками або як довго користувач залишається на сторінці після натискання посилання на пошук Google.

Домен з точною відповідністю пошукових запитів може погіршити рейтинг. Раніше вважалося, що Google винагороджує доменні імена з точною відповідністю. Це погана новина для власників доменів купитиавто.укр.

Google має білі списки сайтів за певними темами. Це означає, що веб-сайти, які з’являються в пошуку Google за такими типами пошукових запитів, повинні бути схвалені вручну і не з’являються на основі звичайних алгоритмічних факторів пошуку.