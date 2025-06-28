Дисплей с поддержкой 1 млн FPS может передавать данные на скорости 1 Тбит/с28.06.25
Компания X Display Company (XDC) представила новый высокоскоростной дисплей, способный воспроизводить до одного миллиона кадров в секунду. Несмотря на использование термина FPS, эта технология не предназначена для игр или визуального отображения, а служит для передачи данных с невероятно высокой скоростью.
Система состоит из микросветодиодного дисплея, который выступает в роли передатчика, и высокоскоростной камеры — приемника. Дисплей включает тысячи излучателей, работающих на разных длинах волн, которые меняют «узор» с частотой до миллиона кадров в секунду. Каждый кадр содержит часть цифровой информации, которую камера захватывает и декодирует, обеспечивая передачу данных между устройствами в реальном времени без использования проводов.
XDC анонсировала развитие технологии с пропускной способностью до 1 Тбит/с. Это превышает возможности большинства современных сетевых интерфейсов, хотя уступает будущим системам с пропускной способностью 1,6 Тбит/с. При этом система демонстрирует улучшенную энергоэффективность — в два-три раза выше, чем оптические приемники 800G, что может стать важным преимуществом для центров обработки данных, где энергопотребление и охлаждение составляют значительную часть расходов.
Отсутствие необходимости в физических оптоволоконных или медных соединениях обеспечивает большую гибкость и упрощает обслуживание инфраструктуры. Однако переход на подобную технологию потребует существенных изменений в архитектуре серверов и дата-центров, что делает её применимой, скорее, для новых объектов, чем для модернизации существующих.
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Дисплей с поддержкой 1 млн FPS может передавать данные на скорости 1 Тбит/с дисплей разработка
Компания X Display Company (XDC) представила новый высокоскоростной дисплей, способный воспроизводить до одного миллиона кадров в секунду.
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