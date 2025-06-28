Дисплей із підтримкою 1 млн FPS може передавати дані на швидкості 1 Тбіт/с

X Display Company (XDC) представила новий високошвидкісний дисплей, здатний відтворювати до одного мільйона кадрів в секунду. Незважаючи на використання терміну FPS, ця технологія не призначена для ігор або візуального відображення, а служить для передачі даних із неймовірно високою швидкістю.

Система складається з мікросвітлодіодного дисплея, який виступає в ролі передавача, та високошвидкісної камери – приймача. Дисплей включає тисячі випромінювачів, що працюють на різних довжинах хвиль, які змінюють «візерунок» із частотою до мільйона кадрів на секунду. Кожен кадр містить частину цифрової інформації, яку камера захоплює та декодує, забезпечуючи передачу даних між пристроями у реальному часі без використання дротів.

XDC анонсувала розвиток технології з пропускною здатністю до 1 Тбіт/с. Це перевищує можливості більшості сучасних мережевих інтерфейсів, хоча поступається майбутнім системам із пропускною здатністю 1,6 Тбіт/с. При цьому система демонструє покращену енергоефективність — у два-три рази вища за оптичні приймачі 800G, що може стати важливою перевагою для центрів обробки даних, де енергоспоживання та охолодження становлять значну частину витрат.

Відсутність потреби у фізичних оптоволоконних або мідних сполуках забезпечує більшу гнучкість та спрощує обслуговування інфраструктури. Однак перехід на подібну технологію вимагатиме істотних змін в архітектурі серверів і дата-центрів, що робить її застосовною швидше для нових об’єктів, ніж для модернізації існуючих.