Денег в киберспорте становится больше на 18 % ежегодно. К 2030 году сумма превысит 5 млрд долларов

Киберспорт продолжает стремительно развиваться, и, согласно последнему отчету компании Arizton, его рынок будет расти с каждым годом. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет мировой рынок киберспорта достигнет более 5 миллиардов долларов. Этот рост обусловлен высоким среднегодовым темпом роста (CAGR) в 17,48%, что делает киберспорт одной из самых быстрорастущих и прибыльных отраслей.

Для сравнения, такие гиганты, как индустрия американского футбола, показывают среднегодовой рост всего около 6,9%, а мировой музыкальный рынок — 7,8% к 2029 году. Сейчас рынок киберспорта оценивается примерно в 2 миллиарда долларов, что подчеркивает огромный потенциал и привлекательность этой сферы для инвесторов и разработчиков.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в Саудовской Аравии в 2025 году в рамках 12-летнего сотрудничества с олимпийским комитетом этой страны. Пока не определены город-организатор, места и даты соревнований, а также конкретные игры и процесс квалификации для каждой дисциплины. МОК заявляет, что международные федерации и национальные олимпийские комитеты, которые уже вовлечены в цифровую версию своего вида спорта и киберспорта в целом, будут первыми партнерами этого мероприятия.

Для проведения первых Олимпийских игр по киберспорту МОК применил подход, аналогичный прошлогоднему мероприятию, где игроки соревновались в таких играх, как Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift и других. МОК стремится привлечь и другие популярные дисциплины киберспорта, ведя переговоры с издателями игр Rocket League, Street Fighter и League of Legends. Олимпийские игры по киберспорту могут проводиться каждые два года, и уже сейчас Южная Корея и США ведут переговоры о проведении будущих таких игр.

МОК годами размышлял над тем, стоит ли проводить официальное киберспортивное событие под своим флагом, и в конце концов решился на этот шаг. Однако выбор Саудовской Аравии в качестве хозяина первых Олимпийских игр по киберспорту вызывает споры, учитывая состояние прав человека в этой стране. Саудовская Аравия активно инвестирует в киберспорт и игровые компании, проводит чемпионаты мира по киберспорту с крупными призовыми фондами, стремясь улучшить свой имидж через спортивные и другие массовые мероприятия.