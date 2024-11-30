Грошей у кіберспорті стає більше на 18% щорічно. До 2030 року сума перевищить 5 млрд доларів

Кіберспорт продовжує стрімко розвиватися, і, згідно з останнім звітом компанії Arizton, його ринок зростатиме з кожним роком. Очікується, що протягом найближчих п’яти років світовий ринок кіберспорту сягне понад 5 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене високим середньорічним темпом зростання (CAGR) у 17,48%, що робить кіберспорт однією з найбільш зростаючих та прибуткових галузей.

Для порівняння, такі гіганти, як індустрія американського футболу, показують середньорічне зростання лише близько 6,9%, а світовий музичний ринок — 7,8% до 2029 року. Зараз ринок кіберспорту оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів, що підкреслює величезний потенціал та привабливість цієї сфери для інвесторів та розробників.



Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться у Саудівській Аравії у 2025 році у рамках 12-річної співпраці з олімпійським комітетом цієї країни. Поки що не визначено місто-організатор, місця та дати змагань, а також конкретні ігри та процес кваліфікації для кожної дисципліни. МОК заявляє, що міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, які вже залучені до цифрової версії свого виду спорту та кіберспорту загалом, будуть першими партнерами цього заходу.

Для проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту МОК застосував підхід, аналогічний до торішнього заходу, де гравці змагалися у таких іграх, як Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift та інших. МОК прагне залучити й інші популярні дисципліни кіберспорту, ведучи переговори з видавцями ігор Rocket League, Street Fighter та League of Legends. Олімпійські ігри з кіберспорту можуть проводитися кожні два роки, і вже зараз Південна Корея та США ведуть переговори щодо проведення майбутніх таких ігор.

МОК роками міркував над тим, чи варто проводити офіційну кіберспортивну подію під своїм прапором, і зрештою зважився на цей крок. Однак вибір Саудівської Аравії як господар перших Олімпійських ігор з кіберспорту викликає суперечки, враховуючи стан прав людини в цій країні. Саудівська Аравія активно інвестує у кіберспорт та ігрові компанії, проводить чемпіонати світу з кіберспорту з великими призовими фондами, прагнучи покращити свій імідж через спортивні та інші масові заходи.