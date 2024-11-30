Грошей у кіберспорті стає більше на 18% щорічно. До 2030 року сума перевищить 5 млрд доларів30.11.24
Кіберспорт продовжує стрімко розвиватися, і, згідно з останнім звітом компанії Arizton, його ринок зростатиме з кожним роком. Очікується, що протягом найближчих п’яти років світовий ринок кіберспорту сягне понад 5 мільярдів доларів. Це зростання зумовлене високим середньорічним темпом зростання (CAGR) у 17,48%, що робить кіберспорт однією з найбільш зростаючих та прибуткових галузей.
Для порівняння, такі гіганти, як індустрія американського футболу, показують середньорічне зростання лише близько 6,9%, а світовий музичний ринок — 7,8% до 2029 року. Зараз ринок кіберспорту оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів, що підкреслює величезний потенціал та привабливість цієї сфери для інвесторів та розробників.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться у Саудівській Аравії у 2025 році у рамках 12-річної співпраці з олімпійським комітетом цієї країни. Поки що не визначено місто-організатор, місця та дати змагань, а також конкретні ігри та процес кваліфікації для кожної дисципліни. МОК заявляє, що міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, які вже залучені до цифрової версії свого виду спорту та кіберспорту загалом, будуть першими партнерами цього заходу.
Для проведення перших Олімпійських ігор з кіберспорту МОК застосував підхід, аналогічний до торішнього заходу, де гравці змагалися у таких іграх, як Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift та інших. МОК прагне залучити й інші популярні дисципліни кіберспорту, ведучи переговори з видавцями ігор Rocket League, Street Fighter та League of Legends. Олімпійські ігри з кіберспорту можуть проводитися кожні два роки, і вже зараз Південна Корея та США ведуть переговори щодо проведення майбутніх таких ігор.
МОК роками міркував над тим, чи варто проводити офіційну кіберспортивну подію під своїм прапором, і зрештою зважився на цей крок. Однак вибір Саудівської Аравії як господар перших Олімпійських ігор з кіберспорту викликає суперечки, враховуючи стан прав людини в цій країні. Саудівська Аравія активно інвестує у кіберспорт та ігрові компанії, проводить чемпіонати світу з кіберспорту з великими призовими фондами, прагнучи покращити свій імідж через спортивні та інші масові заходи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Новий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra отримав великий 14,6”-екран, топовий процесор Mediatek Dimensity 9300 та стілус S Pen. Спробуємо розібратися для чого такий девайс
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Грошей у кіберспорті стає більше на 18% щорічно. До 2030 року сума перевищить 5 млрд доларів кіберспорт статистика фінанси
Кіберспорт продовжує стрімко розвиватися, і, згідно з останнім звітом компанії Arizton, його ринок зростатиме з кожним роком. Очікується, що протягом найближчих п’яти років світовий ринок кіберспорту сягне понад 5 мільярдів доларів
Що подарувати школяру до Дня святого Миколая? Huawei Logitech Nintendo РЕКЛАМНЕ смарт-годинник
Сьогодні ми поговоримо про подарунки, які найкраще підійдуть школярам до свята. Перед купівлею розумних гаджетів необхідно зрозуміти, на що варто звернути увагу при виборі подарунка для підлітка
Грошей у кіберспорті стає більше на 18% щорічно. До 2030 року сума перевищить 5 млрд доларів
Що подарувати школяру до Дня святого Миколая?
Xiaomi у 2025 році представить свій 3-нм чіп для конкуренції з Qualcomm та MediaTek
ШІ Google Gemini отримав підтримку голосових команд у Spotify для пошуку та відтворення музики
З iPhone приберуть фізичні SIM-картки з 2025 року
гру Cyberpunk 2077 купили 30 млн разів, 5 млн за останній рік
Смартфони Oppo Reno 13 та Reno 13 Pro оснастили MediaTek Dimensity 8350, захист IP69 та батарею до 5800 мАг
Самим заробити ніяк: США виплатить Intel грант на $7,9 млрд