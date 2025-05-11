Deep Robotics Lynx M20: робопес на колесах для спасательных служб

Китайская компания Deep Robotics представила Lynx M20 — четырёхногого автономного робота, способного перевозить грузы и преодолевать сложные рельефы. Главное отличие новинки от аналогов — наличие колёс на концах ног. Это позволяет роботу не только шагать, но и катиться, что особенно полезно в труднопроходимой местности.

Lynx M20 весит 33 кг, способен перевозить до 15 кг полезной нагрузки (до 50 кг общей), развивает скорость до 18 км/ч и может работать автономно до 3 часов. При полной нагрузке — до 2,5 часов. Время работы можно продлить за счёт горячей замены аккумуляторов.

Он оснащён двумя 96-линейными LiDAR-сканерами с углом обзора 360×90°, что позволяет строить точные 3D-карты и избегать препятствий в реальном времени. Две широкоугольные камеры и встроенное освещение обеспечивают навигацию даже в темноте. Уровень защиты IP66 делает устройство устойчивым к пыли, дождю и перепадам температур от -20°C до +55°C.

Основные характеристики Lynx M20:

Размеры: 820×430×570 мм

Максимальная нагрузка: 15 кг (до 50 кг общая)

Скорость: до 5 м/с (18 км/ч)

Навигация: 2× LiDAR, камеры, ИИ

Преодоление препятствий: лестницы до 25 см, отдельные объекты до 80 см, уклоны до 45°

Процессоры: два 8-ядерных 64-битных чипа с 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ каждый

Защита: IP66

Области применения

Робот создан для работы в экстремальных условиях — от инспекции объектов инфраструктуры до поисково-спасательных операций в зонах стихийных бедствий, где присутствие человека может быть затруднено или опасно.

Цена

Базовая версия Lynx M20 стоит около $18 000. За дополнительные опции, такие как автономная зарядка или расширенная система навигации, потребуется доплата.