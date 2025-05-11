Deep Robotics Lynx M20: робопес на колесах для рятувальних служб

Китайська компанія Deep Robotics представила Lynx M20 – чотириногого автономного робота, здатного перевозити вантажі та долати складні рельєфи. Головна відмінність новинки від аналогів – наявність коліс на кінцях ніг. Це дозволяє роботу не тільки крокувати, а й котитися, що особливо корисно у місцевості, що важко проходить.

Lynx M20 важить 33 кг, здатний перевозити до 15 кг корисного навантаження (до 50 кг загального), розвиває швидкість до 18 км/год і може працювати автономно до 3 годин. При повному навантаженні – до 2,5 годин. Час роботи можна продовжити за рахунок гарячої заміни акумуляторів.

Він оснащений двома 96-лінійними LiDAR-сканерами з кутом огляду 360×90°, що дозволяє будувати точні 3D-карти та уникати перешкод у реальному часі. Дві ширококутні камери та вбудоване освітлення забезпечують навігацію навіть у темряві. Рівень захисту IP66 робить пристрій стійким до пилу, дощу та перепадів температур від -20°C до +55°C.

Основні характеристики Lynx M20:

Розміри: 820×430×570 мм

Максимальне навантаження: 15 кг (до 50 кг загальне)

Швидкість: до 5 м/с (18 км/год)

Навігація: 2× LiDAR, камери, ІІ

Подолання перешкод: сходи до 25 см, окремі об’єкти до 80 см, ухили до 45°

Процесори: два 8-ядерні 64-бітові чіпи з 16 ГБ ОЗУ та 128 ГБ ПЗУ кожен

Захист: IP66

Області застосування

Робот створений для роботи в екстремальних умовах — від інспекції об’єктів інфраструктури до пошуково-рятувальних операцій у зонах стихійного лиха, де присутність людини може бути складною або небезпечною.

Ціна

Базова версія Lynx M20 коштує близько $18 000. За додаткові опції, такі як автономне заряджання або розширена система навігації, буде потрібно доплата.