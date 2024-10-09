Counter-Strike 2 получил первое крупное обновление: больше коллекций и исправление мелких недочётов09.10.24
Valve выпустила первое крупное обновление для многопользовательского шутера Counter-Strike 2 спустя год после его релиза. Одной из ключевых новинок стало расширение возможностей кастомизации и внутриигровой экономики. В игре появился новый раздел магазина под названием «Арсенал», где теперь можно приобрести брелоки с уникальными раскрасками для оружия. Каждый брелок можно повесить только на одно оружие. В «Арсенале» также будут представлены особые предметы, скины и коллекционные наборы. Некоторое оружие с уникальной раскраской будет доступно для покупки лишь на ограниченный срок, что добавит элемент эксклюзивности.
Кроме того, в игру введён арсенальный пропуск и специальная валюта, которую можно использовать для покупки предметов из нового раздела. Обновление включает более 100 новых косметических элементов и скинов, что добавит ещё больше возможностей для персонализации и подогреет интерес игроков к коллекционированию уникальных вещей.
Патч также вносит множество технических исправлений. Улучшены анимации персонажей в различных позах и при движении, устранены ошибки с позиционированием звука, а также внесены коррективы в карты, касающиеся физики взаимодействия гранат с окружением. Эти изменения направлены на улучшение общего игрового процесса и исправление мелких недочётов.
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