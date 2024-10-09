Counter-Strike 2 отримав перше велике оновлення: більше колекцій та виправлення дрібних недоліків

Valve випустила перше велике оновлення для розрахованого на багато користувачів шутера Counter-Strike 2 через рік після його релізу. Однією з ключових новинок стало розширення можливостей кастомізації та внутрішньоігрової економіки. У грі з’явився новий розділ магазину під назвою «Арсенал», де тепер можна придбати брелоки з унікальними забарвленнями для зброї. Кожен брелок можна повісити лише на одну зброю. В «Арсеналі» також будуть представлені спеціальні предмети, скіни та колекційні набори. Деяка зброя з унікальним розфарбуванням буде доступною для покупки лише на обмежений термін, що додасть елемент ексклюзивності.

Крім того, в гру введено арсенальну перепустку та спеціальну валюту, яку можна використовувати для купівлі предметів з нового розділу. Оновлення включає більше 100 нових косметичних елементів та скінів, що додасть ще більше можливостей для персоналізації та підігріє інтерес гравців до колекціонування унікальних речей.

Патч також вносить багато технічних виправлень. Поліпшено анімацію персонажів у різних позах і під час руху, усунено помилки з позиціонуванням звуку, а також внесено корективи до карт, що стосуються фізики взаємодії гранат з оточенням. Ці зміни спрямовані на покращення загального ігрового процесу та виправлення дрібних недоліків.