Computex 2024: Серверные процессоры AMD EPYC 5-го поколения получат до 192 ядер

На выставке Computex 2024 компания AMD анонсировала новое поколение серверных процессоров EPYC 5-го поколения, известных под кодовым именем Turin. Эти процессоры базируются на архитектуре Zen 5 и включают несколько линеек, в том числе Zen 5c. AMD заявляет, что эти процессоры являются лучшими решениями для центров обработки данных.

Процессоры EPYC Turin станут преемниками текущих моделей EPYC Genoa (Zen 4). В их конструкции используется крупная микросхема ввода-вывода и до 16 чиплетов, каждый из которых содержит восемь ядер Zen 5. Флагманские модели смогут предложить до 128 ядер и 256 потоков.

Линейка EPYC Turin Dense будет использовать чиплеты с 16 ядрами Zen 5c, являясь преемниками процессоров EPYC Bergamo (Zen 4c). В этой линейке применяются до 12 чиплетов, что позволяет флагманским моделям достичь конфигурации в 192 ядра и 384 потока. Официальный релиз серверных процессоров AMD EPYC 5-го поколения запланирован на вторую половину этого года, при этом они будут совместимы с той же платформой, что и их предшественники.

Кроме того, AMD анонсировала ускоритель вычислений Instinct MI325X, который появится в четвёртом квартале этого года. Он будет оснащен 288 гигабайтами памяти HBM3E с пропускной способностью 6 Тбайт/с. В своих материалах AMD сравнивает его с Nvidia H200 (архитектура Hopper), подчеркивая превосходство по многим параметрам.

В следующем году AMD планирует выпустить ускорители Instinct MI350 на базе архитектуры CDNA 4-го поколения. Эти ускорители должны обеспечить 35-кратный рост быстродействия при работе с нейросетями относительно текущего поколения CDNA 3. Новое поколение ускорителей будет изготавливаться по 3-нм технологии TSMC.