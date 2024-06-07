Computex 2024: Серверные процессоры AMD EPYC 5-го поколения получат до 192 ядер07.06.24
На выставке Computex 2024 компания AMD анонсировала новое поколение серверных процессоров EPYC 5-го поколения, известных под кодовым именем Turin. Эти процессоры базируются на архитектуре Zen 5 и включают несколько линеек, в том числе Zen 5c. AMD заявляет, что эти процессоры являются лучшими решениями для центров обработки данных.
Процессоры EPYC Turin станут преемниками текущих моделей EPYC Genoa (Zen 4). В их конструкции используется крупная микросхема ввода-вывода и до 16 чиплетов, каждый из которых содержит восемь ядер Zen 5. Флагманские модели смогут предложить до 128 ядер и 256 потоков.
Линейка EPYC Turin Dense будет использовать чиплеты с 16 ядрами Zen 5c, являясь преемниками процессоров EPYC Bergamo (Zen 4c). В этой линейке применяются до 12 чиплетов, что позволяет флагманским моделям достичь конфигурации в 192 ядра и 384 потока. Официальный релиз серверных процессоров AMD EPYC 5-го поколения запланирован на вторую половину этого года, при этом они будут совместимы с той же платформой, что и их предшественники.
Кроме того, AMD анонсировала ускоритель вычислений Instinct MI325X, который появится в четвёртом квартале этого года. Он будет оснащен 288 гигабайтами памяти HBM3E с пропускной способностью 6 Тбайт/с. В своих материалах AMD сравнивает его с Nvidia H200 (архитектура Hopper), подчеркивая превосходство по многим параметрам.
В следующем году AMD планирует выпустить ускорители Instinct MI350 на базе архитектуры CDNA 4-го поколения. Эти ускорители должны обеспечить 35-кратный рост быстродействия при работе с нейросетями относительно текущего поколения CDNA 3. Новое поколение ускорителей будет изготавливаться по 3-нм технологии TSMC.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Обзор планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Обзор моноблока ASUS AiO A5 (A5702WVA): всё сразу
Топ лучших смартфонов 2024 года 1 квартал
Honor Earbuds A получили сигнальный процессор Hi-Fi 5 и сертификацию Golden Ear, при этом имеют дизайн вкладышейBluetooth Honor наушники
Honor Earbuds A якобы оснащены цифровым сигнальным процессором (DSP) Hi-Fi 5 и сертификацией Golden Ear, что обеспечивает детализированный звук высокого качества.
В Украине введут наказание за написание научных работ с помощью ChatGPTискусственный интеллект образование события в Украине
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об академической добропорядочности, который предусматривает наказания за использование искусственного интеллекта для написания научных работ и плагиат в научной деятельности.