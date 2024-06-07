Computex 2024: Серверні процесори AMD EPYC 5-го покоління отримають до 192 ядер

На виставці Computex 2024 компанія AMD анонсувала нове покоління серверних процесорів EPYC 5-го покоління, відомих під кодовим ім’ям Turin. Ці процесори базуються на архітектурі Zen 5 і включають кілька лінійок, зокрема Zen 5c. AMD заявляє, що ці процесори є найкращими рішеннями для центрів обробки даних.

Процесори EPYC Turin стануть наступниками поточних моделей EPYC Genoa (Zen 4). У їх конструкції використовується велика мікросхема введення-виведення та до 16 чіплетів, кожен з яких містить вісім ядер Zen 5. Флагманські моделі зможуть запропонувати до 128 ядер та 256 потоків.

Лінійка EPYC Turin Dense використовуватиме чіплети з 16 ядрами Zen 5c, будучи наступниками процесорів EPYC Bergamo (Zen 4c). У цій лінійці застосовуються до 12 чіплетів, що дозволяє флагманським моделям досягти конфігурації в 192 ядра та 384 потоки. Офіційний реліз серверних процесорів AMD EPYC 5-го покоління заплановано на другу половину цього року, при цьому вони сумісні з тією ж платформою, що і їх попередники.

Крім того, AMD анонсувала прискорювач обчислень Instinct MI325X, який з’явиться у четвертому кварталі цього року. Він буде оснащений 288 гігабайтами пам’яті HBM3E із пропускною здатністю 6 Тбайт/с. У своїх матеріалах AMD порівнює його з Nvidia H200 (архітектура Hopper), підкреслюючи перевагу за багатьма параметрами.

Наступного року AMD планує випустити прискорювачі Instinct MI350 на базі CDNA архітектури 4-го покоління. Ці прискорювачі повинні забезпечити 35-кратне зростання швидкодії при роботі з нейромережами щодо поточного покоління CDNA 3. Нове покоління прискорювачів виготовлятиметься за 3-м технологією TSMC.