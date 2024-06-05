Computex 2024: игровые мониторы Acer Predator на OLED-матрицах05.06.24
На выставке Computex 2024 компания Acer представила новую линейку игровых мониторов Predator, включающую модели X27U F3, X32 X3 и X34 X5. Эти мониторы оснащены OLED-матрицами и предлагают высокую частоту обновления — 480 или 240 Гц.
Все модели обладают рядом общих характеристик:
- Порт USB Type-C, два разъема HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4
- Возможность регулировки наклона, угла поворота и высоты экрана
- Динамики мощностью 5 Вт
- KVM коммутатор для переключения между двумя компьютерами с одной клавиатурой и мышью
Acer Predator X27U F3 обладает диагональю 26,5 дюйма и разрешением WQHD (2560×1440 пикселей). Он поддерживает частоту обновления 480 Гц и время отклика пикселей 0,01 мс. На подставке монитора имеется гнездо для установки штатива для веб-камеры или подсветки.
Acer Predator X32 X3 оснащен 31,5-дюймовой матрицей с разрешением 4K UHD (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Время отклика между оттенками серого (GTG) составляет всего 0,03 мс. Для повышения частоты обновления до 480 Гц разрешение можно снизить до FHD.
Acer Predator X34 X5 — большой игровой монитор с изогнутым экраном и радиусом кривизны 1800R. Диагональ составляет 34 дюйма, разрешение UWQHD (3440×1440 пикселей), частота обновления — 240 Гц, а время отклика GTG — 0,03 мс.
Мониторы оснащены OLED-матрицами с глубиной цвета 10 бит, охватывающими 99% цветового пространства DCI-P3 с точностью Delta E<1. Глубина черного цвета соответствует сертификату VESA Display HDR True Black 400. Поддерживаются технологии синхронизации кадров AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC. Технологии BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-Dimming и ComfyView помогают сохранить зрение, а Display Saver, Constant Brightness, Image Retention Refresh и Screen Move продлевают срок службы OLED-экранов.
Predator X27U F3 поступит в продажу в Украине в III квартале 2024 года по цене 52 999 грн. Predator X34 X5 и X32 X3 ожидаются в IV квартале с одинаковой ценой 61 999 грн.
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