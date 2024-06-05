Computex 2024: ігрові монітори Acer Predator на OLED-матрицях05.06.24
На виставці Computex 2024 компанія Acer представила нову лінійку ігрових моніторів Predator, що включає моделі X27U F3, X32 X3 та X34 X5. Ці монітори оснащені OLED-матрицями та пропонують високу частоту оновлення – 480 або 240 Гц.
Всі моделі мають ряд загальних характеристик:
- Порт USB Type-C, два роз’єми HDMI 2.1 та один DisplayPort 1.4
- Можливість регулювання нахилу, кута повороту та висоти екрану
- Динаміки потужністю 5 Вт
- KVM комутатор для перемикання між двома комп’ютерами з однією клавіатурою та мишею
Acer Predator X27U F3 має діагоналлю 26,5 дюйма та роздільну здатність WQHD (2560×1440 пікселів). Він підтримує частоту оновлення 480 Гц та час відгуку пікселів 0,01 мс. На підставці монітора є гніздо для встановлення штатива для веб-камери або підсвічування.
Acer Predator X32 X3 оснащений 31,5-дюймовою матрицею з роздільною здатністю 4K UHD (3840×2160 пікселів) та частотою оновлення 240 Гц. Час відгуку між відтінками сірого (GTG) становить 0,03 мс. Для підвищення частоти оновлення до 480 Гц роздільну здатність можна знизити до FHD.
Acer Predator X34 X5 — великий ігровий монітор із вигнутим екраном та радіусом кривизни 1800R. Діагональ становить 34 дюйми, роздільна здатність UWQHD (3440×1440 пікселів), частота оновлення – 240 Гц, а час відгуку GTG – 0,03 мс.
Монітори оснащені OLED-матрицями з глибиною кольору 10 біт, що охоплюють 99% колірного простору DCI-P3 з точністю Delta E< Глибина чорного кольору відповідає сертифікату VESA Display HDR True Black 400. Підтримуються технології синхронізації кадрів AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-SYNC. Технології BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-Dimming та ComfyView допомагають зберегти зір, а Display Saver, Constant Brightness, Image Retention Refresh та Screen Move продовжують термін служби OLED-екранів.
Predator X27U F3 надійде у продаж в Україні в III кварталі 2024 року за ціною 52 999 грн. Predator X34 X5 та X32 X3 очікуються у IV кварталі з однаковою ціною 61 999 грн.
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Acer Predator X27U F3 надійде у продаж в Україні в III кварталі 2024 року за ціною 52 999 грн. Predator X34 X5 та X32 X3 очікуються у IV кварталі з однаковою ціною 61 999 грн.