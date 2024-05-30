Cloud Flare отключает правила страниц Page Rule для всех сайтов30.05.24
Облачный сервис Cloud Flare объявил правила Page Rule устаревшими (depricated) для всех пакетов, как платных (Pro, Bussiness, Enterprise) так и бесплатных(Free).
CDN Cloud Flare предлагает перейти на набор правил Origin Rules, Configuration Rules, Redirect Rules. Transform Rules и Cache Rules. CF предлагает полную документацию по миграции на новые правила.
График отключения Page Rule следующий:
01/07/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакете Free .
01/08/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакетах Pro или Business.
01/10/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакете Enterprise.
06/01/2025 — все учетные записей и зоны в любом пакете: невозможность создавать новые правила (режим обслуживания).
2025 г. (весь год) — постепенное отключение и перенос существующих правил страницы на новый набор правил. Вы не можете редактировать какие-либо существующие правила страницы, подходящие для переноса, в течение этого периода миграции.
Кроме этого Cloud Flare отключает следующие опции:
- Auto Minify
- Disable Performance
- Disable Railgun
- Disable Security
- Response Buffering
- Server Side Excludes
- Web Application Firewall
Очень много сайтов используют CDN Cloud Flare как быструю сеть доставки контента к пользователю, поэтому уже сейчас разработчикам рекомендуется озаботиться переводом своих сайтов на новую систему правил.
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Cloud Flare отключает правила страниц Page Rule для всех сайтовпрограммирование разработка серверы
Облачный сервис Cloud Flare объявил правила Page Rule устаревшими (depricated) для всех пакетов, как платных (Pro, Bussiness, Enterprise) так и бесплатных(Free).
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