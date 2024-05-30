Cloud Flare отключает правила страниц Page Rule для всех сайтов

Облачный сервис Cloud Flare объявил правила Page Rule устаревшими (depricated) для всех пакетов, как платных (Pro, Bussiness, Enterprise) так и бесплатных(Free).

CDN Cloud Flare предлагает перейти на набор правил Origin Rules, Configuration Rules, Redirect Rules. Transform Rules и Cache Rules. CF предлагает полную документацию по миграции на новые правила.

График отключения Page Rule следующий:

01/07/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакете Free .

01/08/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакетах Pro или Business.

01/10/2024 — новые учетные записи и зоны Cloudflare в пакете Enterprise.

06/01/2025 — все учетные записей и зоны в любом пакете: невозможность создавать новые правила (режим обслуживания).

2025 г. (весь год) — постепенное отключение и перенос существующих правил страницы на новый набор правил. Вы не можете редактировать какие-либо существующие правила страницы, подходящие для переноса, в течение этого периода миграции.

Кроме этого Cloud Flare отключает следующие опции:

Auto Minify

Disable Performance

Disable Railgun

Disable Security

Response Buffering

Server Side Excludes

Web Application Firewall

Очень много сайтов используют CDN Cloud Flare как быструю сеть доставки контента к пользователю, поэтому уже сейчас разработчикам рекомендуется озаботиться переводом своих сайтов на новую систему правил.