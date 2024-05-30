Cloudflare відключає правила сторінок Page Rule для всіх сайтів30.05.24
Хмарний сервіс Cloud Flare оголосив правила Page Rule застарілими (depricated) для всіх пакетів, як платних (Pro, Bussiness, Enterprise) і безкоштовних (Free).
CDN Cloud Flare пропонує перейти на набір правил Origin Rules, Configuration Rules, Redirect Rules. Transform Rules і Cache Rules. CF пропонує повну документацію з міграції на нові правила.
Графік відключення Page Rule наступний:
01/07/2024 — нові облікові записи та зони Cloudflare в пакеті Free.
01/08/2024 — нові облікові записи та зони Cloudflare у пакетах Pro або Business.
01/10/2024 — нові облікові записи та зони Cloudflare у пакеті Enterprise.
06/01/2025 — усі облікові записи та зони в будь-якому пакеті: неможливість створювати нові правила (режим обслуговування).
2025 р. (весь рік) – поступове відключення та перенесення існуючих правил сторінки на новий набір правил. Ви не можете редагувати будь-які існуючі правила сторінки, які підходять для перенесення протягом цього періоду міграції.
Крім цього Cloud Flare відключає такі опції:
- Auto Minify
- Disable Performance
- Disable Railgun
- Disable Security
- Response Buffering
- Server Side Excludes
- Web Application Firewall
Дуже багато сайтів використовують CDN Cloud Flare як швидку мережу доставки контенту до користувача, тому вже зараз розробникам рекомендується потурбуватися про переведення своїх сайтів на нову систему правил.
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