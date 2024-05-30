Чехол TinyPod превращает Apple Watch в смартфон iPhone или плеер iPod

В последнее время становится популярным разрабатывать новые гаджеты и форм-факторы, которые могут заменить классический смартфон. Одним из таких устройств является TinyPod.

Это специальный корпус для «капсулы» смарт-часов Apple Watch (без ремешка), который превращает их в нечто среднее между iPhone и iPod. С помощью этого устройства можно слушать музыку, просматривать уведомления и принимать звонки, но использование приложений и социальных сетей ограничено, так как большинство из них не работают должным образом в watchOS.

Навигация осуществляется с помощью колесика, подобного тому, что было у iPod, вместо стандартной Digital Crown. Однако основная функция смарт-часов, заключающаяся в мониторинге активности и состояния здоровья пользователя, теряется в TinyPod.

Подробной информации о TinyPod пока немного. Официальная презентация устройства намечена на июнь, когда будут раскрыты все детали о новом гаджете.