Чохол TinyPod перетворює Apple Watch на смартфон iPhone або плеєр iPod

Останнім часом стає популярним розробляти нові гаджети та форм-фактори, які можуть замінити класичний смартфон. Одним із таких пристроїв є TinyPod.

Це спеціальний корпус для «капсули» смарт-годинника Apple Watch (без ремінця), який перетворює їх на щось середнє між iPhone і iPod. За допомогою цього пристрою можна слухати музику, переглядати повідомлення та приймати дзвінки, але використання програм та соціальних мереж обмежено, оскільки більшість з них не працюють належним чином у watchOS.

Навігація здійснюється за допомогою коліщатка, подібного до того, що було у iPod, замість стандартної Digital Crown. Однак основна функція смарт-годин, що полягає в моніторингу активності та стану здоров’я користувача, втрачається в TinyPod.

Детальної інформації про TinyPod поки що небагато. Офіційна презентація пристрою запланована на червень, коли будуть розкриті всі деталі про новий гаджет.