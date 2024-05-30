Чохол TinyPod перетворює Apple Watch на смартфон iPhone або плеєр iPod30.05.24
Останнім часом стає популярним розробляти нові гаджети та форм-фактори, які можуть замінити класичний смартфон. Одним із таких пристроїв є TinyPod.
Це спеціальний корпус для «капсули» смарт-годинника Apple Watch (без ремінця), який перетворює їх на щось середнє між iPhone і iPod. За допомогою цього пристрою можна слухати музику, переглядати повідомлення та приймати дзвінки, але використання програм та соціальних мереж обмежено, оскільки більшість з них не працюють належним чином у watchOS.
Навігація здійснюється за допомогою коліщатка, подібного до того, що було у iPod, замість стандартної Digital Crown. Однак основна функція смарт-годин, що полягає в моніторингу активності та стану здоров’я користувача, втрачається в TinyPod.
Детальної інформації про TinyPod поки що небагато. Офіційна презентація пристрою запланована на червень, коли будуть розкриті всі деталі про новий гаджет.
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Чохол TinyPod перетворює Apple Watch на смартфон iPhone або плеєр iPodApple смарт-годинник
Основна функція смарт-годин Apple Watch, що полягає в моніторингу активності та стану здоров’я користувача, втрачається в TinyPod.
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