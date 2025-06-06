ChatGPT получил интеграцию с Google Drive и Dropbox

Компания OpenAI расширила возможности ChatGPT для корпоративных клиентов, добавив интеграцию с облачными хранилищами и режим записи встреч. Об этом сообщил руководитель продуктового направления OpenAI Нейт Гонсалес.

Теперь пользователи тарифов ChatGPT Team, Enterprise и Edu могут подключать Google Drive, Dropbox, OneDrive, Sharepoint и Box. Это позволяет обращаться к содержимому документов и таблиц напрямую. Например, можно задать вопрос о доходах компании за определённый период — модель ответит с учётом корпоративных прав доступа и укажет источник информации.

Кроме того, для пользователей тарифа Team стал доступен режим записи встреч. Он автоматически создает текстовые заметки с таймкодами, выделяет ключевые моменты обсуждения и зафиксированные задачи.

По данным компании, ChatGPT насчитывает уже три миллиона платных корпоративных пользователей — на миллион больше, чем в феврале этого года. Среди клиентов OpenAI — Block, Canva, Estée Lauder и PwC.

Ранее в ChatGPT также появилась функция памяти для пользователей без подписки. Она позволяет системе учитывать не только сохранённые данные, но и недавние диалоги при формировании ответов.

Ранее ChatGPT Search стал бесплатным

Ранее компания-разработчик OpenAI расширила доступ к ChatGPT Search, сделав его открытым для всех пользователей без необходимости регистрации или входа в систему.

Ранее этот инструмент был доступен только подписчикам, затем — авторизованным бесплатным пользователям, а теперь воспользоваться поиском может любой желающий. ChatGPT Search позволяет находить актуальную информацию в Интернете и получать ответы с ссылками на источники. В большинстве случаев бот самостоятельно выполняет поиск, но пользователи также могут активировать его вручную, нажав кнопку «Поиск».