ChatGPT отримав інтеграцію з Google Drive та Dropbox06.06.25
Компанія OpenAI розширила можливості ChatGPT для корпоративних клієнтів, додавши інтеграцію з хмарними сховищами та режим запису зустрічей. Про це повідомив керівник продуктового спрямування OpenAI Нейт Гонсалес.
Тепер користувачі тарифів ChatGPT Team, Enterprise та Edu можуть підключати Google Drive, Dropbox, OneDrive, Sharepoint та Box. Це дозволяє звертатися до вмісту документів та таблиць безпосередньо. Наприклад, можна поставити питання про доходи компанії за певний період – модель відповість з урахуванням корпоративних прав доступу та вкаже джерело інформації.
Крім того, для користувачів тарифу Team став доступним режим запису зустрічей. Він автоматично створює текстові нотатки з таймкодами, виділяє ключові моменти обговорення та зафіксовані завдання.
За даними компанії, ChatGPT налічує вже три мільйони платних корпоративних користувачів – на мільйон більше, ніж у лютому цього року. Серед клієнтів OpenAI – Block, Canva, Estée Lauder та PwC.
Раніше у ChatGPT також з’явилася функція пам’яті для користувачів без передплати. Вона дозволяє системі враховувати як збережені дані, а й недавні діалоги для формування відповідей.
Раніше ChatGPT Search став безкоштовним
Раніше компанія-розробник OpenAI розширила доступ до ChatGPT Search, зробивши його відкритим для всіх користувачів без необхідності реєстрації або входу в систему.
Раніше цей інструмент був доступний лише передплатникам, потім авторизованим безкоштовним користувачам, а тепер скористатися пошуком може будь-хто. ChatGPT Search дозволяє знаходити актуальну інформацію в Інтернеті та отримувати відповіді з посиланнями на джерела. У більшості випадків бот самостійно виконує пошук, але користувачі можуть активувати його вручну, натиснувши кнопку «Пошук».
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OpenAI розширила можливості ChatGPT для корпоративних клієнтів, додавши інтеграцію з хмарними сховищами та режим запису зустрічей із Google Drive та Dropbox
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