Часы Garmin quatix 8 позволяют управлять яхтой с помощью голоса

Компания Garmin официально представила новые смарт-часы quatix 8, разработанные специально для мореплавателей и яхтсменов. Новинка получила ряд функциональных и конструктивных улучшений, включая поддержку голосового управления, микрофон и динамик для телефонных звонков, а также защищённый корпус и AMOLED-дисплей.

Характеристики Garmin quatix 8

Модель представлена в двух размерах — 47 мм и 51 мм, оба оснащены 1,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищённым сапфировым стеклом. Корпус выполнен с титановым безелем, кнопки получили дополнительную защиту от влаги, а датчики прикрыты металлической крышкой. Устройство сертифицировано по военным стандартам устойчивости к температуре и ударам, водонепроницаемо до глубины 40 метров.

Одним из ключевых нововведений стала возможность голосового управления через Bluetooth, включая совместимость с Garmin Chartplotter. Часы позволяют добавлять точки маршрута, управлять движением, электромотором и мультимедиа прямо с запястья. Также можно принимать звонки и отправлять голосовые ответы на сообщения.

Для яхтинга и рыбалки доступны специализированные функции: оповещения о приливах, контроль якоря, регатный таймер, функции смены галсов и другие инструменты для управления судном.

Дополнительно в корпус встроен яркий фонарик с несколькими режимами, включая красный свет, пригодный для использования в темноте без нарушения ночного видения.

Цена Garmin quatix 8

Модель в корпусе 47 мм работает до 16 дней без подзарядки, а версия 51 мм — до 29 дней. Обе модификации оценены в $1200.