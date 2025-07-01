Годинник Garmin quatix 8 дозволяє керувати яхтою за допомогою голосу

Компанія Garmin офіційно представила новий смарт-годинник quatix 8, розроблений спеціально для мореплавців та яхтсменів. Новинка отримала ряд функціональних та конструктивних покращень, включаючи підтримку голосового керування, мікрофон та динамік для телефонних дзвінків, а також захищений корпус та AMOLED-дисплей.

Характеристики Garmin quatix 8

Модель представлена ​​в двох розмірах – 47 мм і 51 мм, обидва оснащені 1,4-дюймовим дисплеєм AMOLED, захищеним сапфіровим склом. Корпус виконаний із титановим безелем, кнопки отримали додатковий захист від вологи, а датчики прикриті металевою кришкою. Пристрій сертифікований за військовими стандартами стійкості до температури та ударів, водонепроникний до глибини 40 метрів.

Одним із ключових нововведень стала можливість голосового керування через Bluetooth, включаючи сумісність із Garmin Chartplotter. Годинник дозволяє додавати точки маршруту, керувати рухом, електромотором та мультимедіа прямо із зап’ястя. Також можна приймати дзвінки та надсилати голосові відповіді на повідомлення.

Для яхтингу та риболовлі доступні спеціалізовані функції: оповіщення про припливи, контроль якоря, регатний таймер, функції зміни галсів та інші інструменти для керування судном.

Додатково в корпус вбудований яскравий ліхтарик з кількома режимами, включаючи червоне світло, придатне для використання у темряві без порушення нічного бачення.

Ціна Garmin quatix 8

Модель у корпусі 47 мм працює до 16 днів без підзарядки, а версія 51 мм – до 29 днів. Обидві модифікації оцінені у $1200.