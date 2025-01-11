CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер11.01.25
На выставке CES 2025 компания SwitchBot представила робота K20+ Pro, который объединяет несколько функций в одном устройстве: пылесос, систему безопасности, очиститель воздуха и персонального курьера. Созданный на базе платформы FusionPlatform, этот робот открывает широкие возможности для автоматизации домашнего пространства.
Функции SwitchBot K20+ Pro
- Уборка: Используя технологию TwinFlow, робот эффективно справляется с пылью и грязью, включая труднодоступные места. Устройство предлагает несколько режимов очистки для разных типов поверхностей и сценариев, а также оснащено компактной мобильной базой для перемещения по дому.
- Доставка: K20+ Pro может перевозить предметы весом до 8 кг, такие как еда, напитки или пакеты. Это будет особенно полезно для пожилых людей или больших семей, где доставка вещей может быть сложной задачей.
- Охрана дома: Благодаря интеграции с камерой Pan/Tilt Cam Plus (с разрешением 2K или 3K), робот может патрулировать дом, фиксируя движения и отправляя уведомления через приложение. Он также может следить за домашними питомцами, детьми и ценными предметами.
- Очистка воздуха: Оснащенный портативным очистителем, K20+ Pro перемещается между комнатами, устраняя аллергены, запахи и другие загрязнения, что идеально подходит для людей, обеспокоенных здоровьем семьи.
- DIY- технологии: Модульная платформа FusionPlatform позволяет кастомизировать робота, добавляя компоненты или интегрируя устройства, такие как руки-манипуляторы, УФ-лампы или мини-холодильники, что дает возможность адаптировать устройство под любые нужды.
Навигация и интеграция с умным домом: K20+ Pro использует D-ToF Lidar Navigation для создания точной карты дома и обеспечения плавного движения даже в сложных условиях. Он также интегрируется с умными ассистентами, такими как Alexa, Google Assistant и Siri.
Дата выхода и доступность: SwitchBot планирует выпустить робот K20+ Pro позже в 2025 году, с различными вариантами комплектации, обещая сделать умный дом еще более комфортным и персонализированным.
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CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер CES робот умный дом
На выставке CES 2025 компания SwitchBot представила робота K20+ Pro, который объединяет несколько функций в одном устройстве: пылесос, систему безопасности, очиститель воздуха и персонального курьера
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