CES 2025: SwitchBot K20+ Pro – багатозадачний домашній робот-пилосос, сигналізація, очищувач повітря та кур’єр11.01.25
На виставці CES 2025 SwitchBot представив робота K20+ Pro, який поєднує в одному пристрої кілька функцій: пилосос, система безпеки, очищувач повітря та персональний кур’єр. Створений на платформі FusionPlatform, цей робот відкриває широкі можливості для домашньої автоматизації.
Функції SwitchBot K20+ Pro
- Прибирання: за допомогою технології TwinFlow робот ефективно справляється з пилом і брудом, у тому числі у важкодоступних місцях. Пристрій пропонує кілька режимів прибирання для різних типів поверхонь і сценаріїв, а також має компактну мобільну базу для переміщення по дому.
- Доставка: K20+ Pro може перевозити предмети вагою до 8 кг, наприклад їжу, напої чи пакунки. Це буде особливо корисно для літніх людей або великих сімей, де доставка речей може бути проблемою.
- Домашня безпека: завдяки інтеграції з камерою Pan/Tilt Cam Plus (з роздільною здатністю 2K або 3K) робот може патрулювати будинок, записуючи рухи та надсилаючи сповіщення через додаток. Він також може стежити за домашніми тваринами, дітьми та цінними речами.
- Очищення повітря. Оснащений портативним очищувачем, K20+ Pro переміщується між кімнатами, усуваючи алергени, запахи та інші забруднювачі, що ідеально підходить для людей, які піклуються про здоров’я своєї родини.
- Технології «зроби сам». Модульна платформа FusionPlatform дозволяє налаштувати робота, додаючи компоненти або інтегруючи пристрої, такі як маніпулятори, УФ-лампи чи міні-холодильники, що дає змогу адаптувати пристрій до будь-яких потреб.
Навігація та інтеграція з розумним домом: K20+ Pro використовує навігацію D-ToF Lidar для створення точної карти вашого дому та забезпечення плавного руху навіть у складних умовах. Він також інтегрується з розумними помічниками, такими як Alexa, Google Assistant і Siri.
Дата випуску та доступність: SwitchBot планує випустити робота K20+ Pro пізніше у 2025 році з різними параметрами конфігурації, обіцяючи зробити розумний дім ще зручнішим та персоналізованим.
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