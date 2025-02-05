CapacMouse Pro — миниатюрная компьютерная мышка-брелок05.02.25
Японская компания Astract Japan представила миниатюрную компьютерную мышь CapacMouse Pro. Это устройство размером с брелок весит всего 30 граммов и оснащено карабином, который позволяет закрепить его на рюкзаке, портфеле или джинсах.
В отличие от стандартных моделей, мышь не имеет привычного колесика прокрутки. Вместо него используется сенсорная технология MagicWheel Pro: для скроллинга нужно зажать специальную кнопку и двигать устройство вперед или назад. CapacMouse Pro предлагает четыре режима чувствительности — от 1000 до 4000 DPI, что позволяет адаптировать ее под разные сценарии работы.
Аккумулятор емкостью 180 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы. Подключение к компьютеру возможно как через Bluetooth, так и через беспроводной модуль на частоте 2,4 ГГц. Устройство доступно в черном и белом цветах.
Сейчас CapacMouse Pro можно приобрести на краудфандинговой платформе по цене 5370 иен (около 35 долларов), а после выхода в розницу стоимость увеличится до 7680 иен (примерно 50 долларов).
Особенности CapacMouse Pro
- У нее нет колесика прокрутки – вместо него используется сенсорная технология MagicWheel Pro: для скроллинга нужно зажать кнопку и двигать мышь вперед или назад.
- Настраиваемая чувствительность – предусмотрены четыре режима (1000, 1600, 2400 и 4000 DPI).
- До 30 часов автономной работы – благодаря аккумулятору емкостью 180 мАч.
- Два варианта подключения – через Bluetooth или 2,4 ГГц USB-ресивер.
- Цвета – доступна в черном и белом вариантах.
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