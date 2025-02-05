CapacMouse Pro – мініатюрна комп’ютерна мишка-брелок

Японська компанія Astract Japan представила мініатюрну комп’ютерну мишу CapacMouse Pro. Цей пристрій розміром з брелок важить лише 30 грамів та оснащений карабіном, який дозволяє закріпити його на рюкзаку, портфелі чи джинсах.

На відміну від стандартних моделей, миша не має звичного коліщатка прокручування. Замість нього використовується сенсорна технологія MagicWheel Pro: для скролінгу потрібно затиснути спеціальну кнопку та рухати пристрій уперед чи назад. CapacMouse Pro пропонує чотири режими чутливості – від 1000 до 4000 DPI, що дозволяє адаптувати її під різні сценарії роботи.

Акумулятор ємністю 180 мАч забезпечує до 30 годин автономної роботи. Підключення до комп’ютера можливо через Bluetooth, так і через бездротовий модуль на частоті 2,4 ГГц. Пристрій доступний у чорному та білому кольорах.

Зараз CapacMouse Pro можна придбати на краудфандинговій платформі за ціною 5370 єн (близько 35 доларів), а після виходу в роздріб вартість збільшиться до 7680 єн (приблизно 50 доларів).

Особливості CapacMouse Pro

У неї немає коліщатка прокручування – замість нього використовується сенсорна технологія MagicWheel Pro: для скролінгу потрібно затиснути кнопку та рухати мишу вперед чи назад.

Настроювана чутливість – передбачено чотири режими (1000, 1600, 2400 та 4000 DPI).

До 30 годин автономної роботи – завдяки акумулятору ємністю 180 мАг.

Два варіанти підключення – через Bluetooth або 2,4 ГГц USB-ресивер.

Коліри – доступні в чорному та білому варіантах.