Cамолет Stargazer может развивать скорость более 7,300 км/ч. Из Лондона до Нью-Йорка за час

Американская компания Venus Aerospace разрабатывает гиперзвуковой самолет Stargazer, который сможет пересекать Атлантический океан менее чем за час, развивая скорость более 7,300 км/ч. Самолет будет использовать гиперзвуковой двигатель VDR2, который перейдет в действие после взлета на реактивных двигателях, а его аэродинамическая форма минимизирует сопротивление воздуха.

Конструкция самолета включает современные легкие и прочные материалы, что снижает его вес и способствует высокой скорости. Герметичный корпус с регулируемым давлением и микроклиматом защитит пассажиров от перегрузок, а специально разработанные сиденья обеспечат комфорт даже при высоких скоростях.

Для управления полетом будут использоваться современные системы стабилизации, уменьшающие турбулентность и резкие маневры. Stargazer будет летать на высоте до 33,500 метров, что значительно выше, чем у легендарного «Конкорда». Однако, до первого полета еще предстоит пройти долгий путь, поскольку двигатель VDR2 находится на стадии разработки и тестируется на беспилотных аппаратах.