Літак Stargazer може розвивати швидкість понад 7,300 км/год. З Лондона до Нью-Йорка за годину

Американська компанія Venus Aerospace розробляє гіперзвуковий літак Stargazer, який зможе перетинати Атлантичний океан менш ніж за годину, розвиваючи швидкість понад 7,300 км/год. Літак використовуватиме гіперзвуковий двигун VDR2, який перейде в дію після зльоту на реактивних двигунах, а його аеродинамічна форма мінімізує опір повітря.

Конструкція літака включає сучасні легкі та міцні матеріали, що знижує його вагу та сприяє високій швидкості. Герметичний корпус із регульованим тиском та мікрокліматом захистить пасажирів від перевантажень, а спеціально розроблені сидіння забезпечать комфорт навіть при високих швидкостях.

Для керування польотом будуть використовуватися сучасні системи стабілізації, що зменшують турбулентність та різкі маневри. Stargazer літатиме на висоті до 33,500 метрів, що значно вище, ніж у легендарного “Конкорду”. Однак, до першого польоту ще доведеться пройти довгий шлях, оскільки двигун VDR2 знаходиться на стадії розробки та тестується на безпілотних апаратах.