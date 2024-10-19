18.10.24

Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт

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Ugreen X559 GaN charger 65w

Новим трендом стали GaN-зарядки. Головною особливістю є використання нітриду галію, який робить їх кращими. Розберемося в чому саме ця перевага