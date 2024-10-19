Літак Stargazer може розвивати швидкість понад 7,300 км/год. З Лондона до Нью-Йорка за годину19.10.24
Американська компанія Venus Aerospace розробляє гіперзвуковий літак Stargazer, який зможе перетинати Атлантичний океан менш ніж за годину, розвиваючи швидкість понад 7,300 км/год. Літак використовуватиме гіперзвуковий двигун VDR2, який перейде в дію після зльоту на реактивних двигунах, а його аеродинамічна форма мінімізує опір повітря.
Конструкція літака включає сучасні легкі та міцні матеріали, що знижує його вагу та сприяє високій швидкості. Герметичний корпус із регульованим тиском та мікрокліматом захистить пасажирів від перевантажень, а спеціально розроблені сидіння забезпечать комфорт навіть при високих швидкостях.
Для керування польотом будуть використовуватися сучасні системи стабілізації, що зменшують турбулентність та різкі маневри. Stargazer літатиме на висоті до 33,500 метрів, що значно вище, ніж у легендарного “Конкорду”. Однак, до першого польоту ще доведеться пройти довгий шлях, оскільки двигун VDR2 знаходиться на стадії розробки та тестується на безпілотних апаратах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Новим трендом стали GaN-зарядки. Головною особливістю є використання нітриду галію, який робить їх кращими. Розберемося в чому саме ця перевага
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Літак Stargazer може розвивати швидкість понад 7,300 км/год. З Лондона до Нью-Йорка за годинуавіація
Конструкція літака Venus Aerospace Stargazer включає сучасні легкі та міцні матеріали, що знижує його вагу та сприяє високій швидкості
Apple оновила iPad Mini новим чіпом A17 ProApple планшет
Apple без зайвих анонсів представила новий iPad Mini з чіпом A17 Pro, який з’явиться у продажу 23 жовтня 2024 року за ціною 499 доларів.