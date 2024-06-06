Бюджетный смартфон Realme C63 с Android 14 стоит 125 долларов06.06.24
Компания Realme анонсировала новый бюджетный смартфон из серии C под названием Realme C63. Этот гаджет оснащен 6.74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, LCD-матрицей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит.
В верхней части экрана находится U-образный вырез, где расположена фронтальная камера на 8 Мпикс. Основная камера включает два сенсора на 50 мегапиксельков и 2 МП, оформленные в прямоугольном блоке, напоминающем дизайн iPhone.
Смартфон работает на базе процессора Unisoc T612 SoC, дополненного 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя. Питается устройство от батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В качестве операционной системы на Realme C63 установлена Android 14.
Дополнительные особенности включают защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, поддержку NFC, наличие разъема 3.5 мм для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев и слот для карт памяти microSD. Стоимость Realme C63 начинается от 125 долларов.
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Купить защищенный смартфон кажется делом простым. Однако помимо большого выбора моделей, есть и разнообразие маркировок защищенных устройств. Чаще всего цена намекает на уровень защиты устройства, но бывают нюансы
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