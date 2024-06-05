Бюджетний смартфон Realme C63 з Android 14 коштує 125 доларів

Компанія Realme анонсувала новий бюджетний смартфон із серії C під назвою Realme C63. Цей гаджет оснащений 6.74-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+, LCD-матрицею, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 560 нит.

У верхній частині екрану знаходиться U-подібний виріз, де розташована фронтальна камера на 8 Мпікс. Основна камера включає два сенсори на 50 мегапіксельків і 2 МП, оформлені в прямокутному блоці, що нагадує дизайн iPhone.

Смартфон працює на базі процесора Unisoc T612 SoC, доповненого 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого накопичувача. Живиться пристрій від батареї ємністю 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю 45 Вт. Як операційна система на Realme C63 встановлена ​​Android 14.

Додаткові особливості включають захист від пилу та вологи за стандартом IP54, підтримку NFC, наявність роз’єму 3.5 мм для навушників, бічний сканер відбитків пальців та слот для карт пам’яті microSD. Вартість Realme C63 починається від 125 доларів.