Бюджетный монитор Philips 326M6FJSB оснащен экраном 31,5″, разрешением 2K и поддержкой AMD FreeSync26.06.24
Компания Philips представила новый бюджетный монитор 326M6FJSB. Он оснащен 31.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K (2560×1440 пикселей) и частотой обновления 60 Гц.
Панель имеет время отклика 5 мс, яркость до 250 нит, контрастность 1200:1 и угол обзора 178 градусов. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) с охватом цветовой гаммы 108% NTSC и 126% sRGB, а также технологию AMD FreeSync.
В мониторе предусмотрены порты HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и VGA, а также нерегулируемая подставка. Philips 326M6FJSB уже доступен в Китае за $138. Информация о выходе на глобальный рынок пока отсутствует.
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Бюджетный монитор Philips 326M6FJSB оснащен экраном 31,5″, разрешением 2K и поддержкой AMD FreeSyncPhilips монитор
Компания Philips представила новый бюджетный монитор 326M6FJSB. Он оснащен 31.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K (2560×1440 пикселей) и частотой обновления 60 Гц.
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