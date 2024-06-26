Бюджетный монитор Philips 326M6FJSB оснащен экраном 31,5″, разрешением 2K и поддержкой AMD FreeSync

Компания Philips представила новый бюджетный монитор 326M6FJSB. Он оснащен 31.5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K (2560×1440 пикселей) и частотой обновления 60 Гц.

Панель имеет время отклика 5 мс, яркость до 250 нит, контрастность 1200:1 и угол обзора 178 градусов. Экран поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) с охватом цветовой гаммы 108% NTSC и 126% sRGB, а также технологию AMD FreeSync.

В мониторе предусмотрены порты HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и VGA, а также нерегулируемая подставка. Philips 326M6FJSB уже доступен в Китае за $138. Информация о выходе на глобальный рынок пока отсутствует.