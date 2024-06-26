Бюджетний монітор Philips 326M6FJSB оснащений екраном 31,5″, роздільною здатністю 2K і підтримкою AMD FreeSync.

Компанія Philips представила новий бюджетний монітор 326M6FJSB. Він оснащений 31.5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2K (2560×1440 пікселів) та частотою оновлення 60 Гц.

Панель має час відгуку 5 мс, яскравість до 250 нит, контрастність 1200:1 та кут огляду 178 градусів. Екран підтримує 10-бітну глибину кольору (8 біт + FRC) з охопленням кольорової гами 108% NTSC і 126% sRGB, а також технологію AMD FreeSync.

У моніторі передбачені порти HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 та VGA, а також нерегульована підставка. Philips 326M6FJSB вже доступний у Китаї за $138. Інформація про вихід на глобальний ринок поки що відсутня.