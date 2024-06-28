Браузер Opera One R2 получил гибкую настройку интерфейса и искусственный интеллект Aria

Opera объявила о выпуске новой бета-версии браузера Opera One R2, которая включает усовершенствованные мультимедийные элементы управления и улучшенные функции искусственного интеллекта. Opera One R2 сейчас находится в раннем доступе и доступна для разработчиков.

В ПК-версии браузера пользователи найдут плавающие элементы управления мультимедиа, которые можно настраивать и перемещать по экрану, а также функцию «картинка в картинке». Также добавлена возможность разделения окна браузера для одновременной работы с двумя веб-страницами.

В области искусственного интеллекта Opera интегрировала боковую панель с помощником Aria, который может генерировать изображения и понимать содержание изображений. Появилась функция локального использования больших языковых моделей. Новый режим контекста страницы позволяет задавать вопросы о содержании веб-страницы, включая поиск, перевод или преобразование определенного фрагмента информации.

Компания планирует сделать Opera One R2 доступной широкой публике к концу года, предварительно протестировав бета-версию.