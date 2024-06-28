Браузер Opera One R2 отримав гнучке налаштування інтерфейсу та штучний інтелект Aria

Opera оголосила про випуск нової бета-версії браузера Opera One R2, яка включає вдосконалені мультимедійні елементи керування та покращені функції штучного інтелекту. Opera One R2 зараз знаходиться в ранньому доступі та доступна для розробників.

У ПК-версії браузера користувачі знайдуть плаваючі елементи керування мультимедіа, які можна налаштовувати та переміщати по екрану, а також функцію «картинка у картинці». Також додано можливість розділення вікна браузера для одночасної роботи з двома веб-сторінками.

В області штучного інтелекту Opera інтегрувала бічну панель із помічником Aria, який може генерувати зображення та розуміти зміст зображень. Виникла функція локального використання великих мовних моделей. Новий режим контексту сторінки дозволяє ставити запитання щодо змісту веб-сторінки, включаючи пошук, переклад або перетворення певного фрагмента інформації.

Компанія планує зробити Opera One R2 доступною широкому загалу до кінця року, попередньо протестувавши бета-версію.