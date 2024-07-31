Более десяти смартфонов Xiaomi лишатся всех обновлений

Компания Xiaomi обновила список устройств, для которых завершена поддержка (End Of Support List), добавив туда несколько новых моделей.

В список попали следующие смартфоны: Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 и POCO M3 Pro 5G.

Данные устройства больше не будут получать крупные обновления операционной системы или ежемесячные патчи безопасности. Эти модели смартфонов были представлены в период с 2020 по 2021 год и изначально поставлялись с операционной системой Android 10 или Android 11.