Более десяти смартфонов Xiaomi лишатся всех обновлений31.07.24
Компания Xiaomi обновила список устройств, для которых завершена поддержка (End Of Support List), добавив туда несколько новых моделей.
В список попали следующие смартфоны: Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 и POCO M3 Pro 5G.
Данные устройства больше не будут получать крупные обновления операционной системы или ежемесячные патчи безопасности. Эти модели смартфонов были представлены в период с 2020 по 2021 год и изначально поставлялись с операционной системой Android 10 или Android 11.
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В список End Of Support List попали следующие смартфоны: Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 и POCO M3 Pro 5G.
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