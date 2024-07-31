Більше десяти смартфонів Xiaomi перестануть оновлюватися

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв, для яких завершено підтримку (End Of Support List), додавши туди кілька нових моделей.

До списку потрапили наступні смартфони: Mi 10S, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 8 та POCO M3 Pro 5G.

Дані пристрої більше не отримуватимуть великих оновлень операційної системи або щомісячних патчів безпеки. Ці моделі смартфонів були представлені в період з 2020 до 2021 року і спочатку поставлялися з операційною системою Android 10 або Android 11.