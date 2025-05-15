Bluetooth 6.1 — устройства станут защищённые и энерго экономичнее

Когда кажется, что Bluetooth давно достиг потолка и улучшать уже нечего, появляется обновление, которое меняет взгляд на привычные вещи. Организация Bluetooth SIG официально представила стандарт Bluetooth 6.1, и в центре внимания — не скорость или дальность, а приватность и энергоэффективность.

Главной новинкой стала технология Random Resolvable Private Address (RPA). Простыми словами, устройства теперь будут регулярно менять свой Bluetooth-адрес, причём в зашифрованном виде. Это делает их практически невидимыми для трекеров и Bluetooth-сканеров, что серьёзно усиливает защиту персональных данных.

Но на этом плюсы не заканчиваются: поскольку устройство больше не обязано поддерживать постоянное открытое соединение для опознавания, снижается и энергопотребление. Новый Bluetooth одновременно становится более приватным и экономичным, без ущерба для качества связи.

По слухам, iPhone 17 Pro может стать первым смартфоном с поддержкой Bluetooth 6.1 — Apple традиционно среди первых внедряет новые стандарты. Но официального подтверждения пока нет, так что слух остаётся слухом.

Тем временем Bluetooth SIG уже намекает на следующую версию — Bluetooth 6.2, релиз которой запланирован на конец 2025 года. Деталей пока нет, но стабильный выпуск апдейтов внушает доверие.