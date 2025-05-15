Bluetooth 6.1 – пристрої стануть захищені та енергоекономічніші15.05.25
Коли здається, що Bluetooth давно досяг стелі та покращувати вже нічого, з’являється оновлення, яке змінює погляд на звичні речі. Організація Bluetooth SIG офіційно представила стандарт Bluetooth 6.1, і в центрі уваги – не швидкість чи дальність, а приватність та енергоефективність.
Головною новинкою стала технологія Random Resolvable Private Address (RPA). Простими словами, пристрої тепер регулярно змінюватимуть свою Bluetooth-адресу, причому в зашифрованому вигляді. Це робить їх практично невидимими для трекерів та Bluetooth-сканерів, що серйозно посилює захист персональних даних.
Але на цьому достоїнства не закінчуються: оскільки пристрій більше не повинен підтримувати постійне відкрите з’єднання для розпізнавання, знижується і енергоспоживання. Новий Bluetooth одночасно стає більш приватним та економічним, без шкоди для якості зв’язку.
За чутками, iPhone 17 Pro може стати першим смартфоном з підтримкою Bluetooth 6.1 – Apple традиційно серед перших впроваджує нові стандарти. Але офіційного підтвердження поки що немає, тож слух залишається слухом.
Тим часом, Bluetooth SIG вже натякає на наступну версію — Bluetooth 6.2, реліз якої запланований на кінець 2025 року. Деталі поки немає, але стабільний випуск апдейтів вселяє довіру.
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