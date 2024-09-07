Bluetooth 6.0 определяет расстояние между устройствами и улучшает качество аудио на лету

Bluetooth представил новую версию своего протокола — Bluetooth Core Specification 6.0, которая включает ряд улучшений для повышения качества беспроводной связи. Одной из ключевых новинок стала функция Bluetooth Channel Sounding, обеспечивающая точное измерение расстояния между устройствами с использованием Phase-Based Ranging (PBR) и Round-Trip Timing (RTT). Этот метод отличается более высокой точностью по сравнению с традиционными подходами.

Дополнительное нововведение — фильтрация рекламы на основе принятия решений (DBAF), которая делает процесс сканирования более эффективным, обрабатывая только важные сигналы и тем самым снижая энергопотребление.

Усовершенствования в ISOAL (изохронная адаптация) направлены на уменьшение задержек при потоковой передаче аудио, что повышает стабильность и плавность соединения. Bluetooth 6.0 также расширяет возможности канального уровня, улучшая поддержку сложных функций Bluetooth LE и повышая эффективность коммуникации между устройствами.

Дополнительно оптимизированный интервал между кадрами способствует лучшему управлению подключениями, повышая общую производительность сети. Разработчики Bluetooth 6.0 планируют регулярно обновлять версию для дальнейшего улучшения её возможностей и расширения функционала.