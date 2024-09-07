Bluetooth 6.0 визначає відстань між пристроями та покращує якість аудіо на льоту07.09.24
Bluetooth представив нову версію свого протоколу – Bluetooth Core Specification 6.0, яка включає ряд покращень для підвищення якості бездротового зв’язку. Однією з ключових новинок стала функція Bluetooth Channel Sounding, що забезпечує точне вимірювання відстані між пристроями з використанням Phase-Based Ranging (PBR) та Round-Trip Timing (RTT). Цей метод відрізняється вищою точністю проти традиційними підходами.
Додаткове нововведення — фільтрація реклами на основі прийняття рішень (DBAF), яка робить процес сканування ефективнішим, обробляючи лише важливі сигнали та тим самим знижуючи енергоспоживання.
Удосконалення ISOAL (ізохронна адаптація) спрямовані на зменшення затримок при потоковій передачі аудіо, що підвищує стабільність і плавність з’єднання. Bluetooth 6.0 також розширює можливості канального рівня, покращуючи підтримку складних функцій Bluetooth LE та підвищуючи ефективність комунікації між пристроями.
Додатково оптимізований інтервал між кадрами сприяє кращому управлінню з’єднаннями, підвищуючи загальну продуктивність мережі. Розробники Bluetooth 6.0 планують регулярно оновлювати версію для подальшого покращення її можливостей та розширення функціоналу.
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