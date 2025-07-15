Биткоин снова бьет рекорды. Цена криптовалюты превысила $123 тыс.15.07.25
Менее чем за неделю биткоин обновил исторический максимум, подорожав с $112 000 до $123 000. Рост курсу обеспечил значительный интерес к криптовалютным ETF: 11 июля зафиксирован крупнейший дневной приток средств в 2025 году — $1,18 млрд, по данным аналитиков.
Согласно прогнозу операционного директора криптобиржи BTSE, в ближайшие месяцы курс BTC может достичь отметки $125 000. Он отметил, что на фоне глобальных торговых рисков, связанных с политикой США — в частности, риторикой Дональда Трампа в адрес ЕС и Мексики, — криптовалюта может столкнуться с краткосрочной волатильностью. Однако, по его словам, активность институциональных инвесторов помогает сгладить возможные колебания и указывает на устойчивый долгосрочный интерес к активу.
Дополнительную поддержку биткоину оказывает предстоящее обсуждение нового криптовалютного законодательства в США. С 15 июля Палата представителей начнет так называемую Криптонеделю — серию слушаний и голосований по ряду законопроектов, регулирующих индустрию цифровых активов.
Ключевая цель инициатив — установить более прозрачные и предсказуемые правила для крипторынка. Эти шаги поддерживаются президентом США Дональдом Трампом, который выступает в качестве сторонника криптовалют и публично связан с рядом блокчейн-проектов.
Особое внимание вызывает законопроект Genius Act, который может ввести федеральные ограничения на обращение стейблкоинов, привязанных к доллару США, и заложить основу для легального выпуска цифровых долларов частными компаниями.
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