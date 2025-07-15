Біткоїн знову б’є рекорди. Ціна криптовалюти перевищила $123 тис.

Менш ніж за тиждень біткоїн оновив історичний максимум, подорожчавши зі $112 000 до $123 000. Зростання курсу забезпечило значний інтерес до криптовалютних ETF: 11 липня зафіксовано найбільше денне надходження коштів у 2025 році — $1,18 млрд, за даними аналітиків.

Згідно з прогнозом операційного директора криптобіржі BTSE, найближчими місяцями курс BTC може досягти позначки $125 000. Він зазначив, що на тлі глобальних торгових ризиків, пов’язаних із політикою США — зокрема, риторикою Дональда Трампа на адресу ЄС та Мексики, — криптовалюта може зіткнутися з . Однак, за його словами, активність інституційних інвесторів допомагає згладити можливі коливання та вказує на стійкий довгостроковий інтерес до активу.

Додаткову підтримку біткоїну надає обговорення нового криптовалютного законодавства в США. З 15 липня Палата представників розпочне так званий Криптотиждень — серію слухань та голосувань щодо низки законопроектів, що регулюють індустрію цифрових активів.

Ключова мета ініціатив — встановити прозоріші та передбачувані правила для крипторинка. Ці кроки підтримуються президентом США Дональдом Трампом, який виступає як прихильник криптовалют і публічно пов’язаний з низкою блокчейн-проектів.

Особливу увагу викликає законопроект Genius Act, який може запровадити федеральні обмеження на обіг стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, та закласти основу для легального випуску цифрових доларів приватними компаніями.