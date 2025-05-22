Bitcoin снова побил рекорд — стоимость превысила $111 000

В четверг, 22 мая, курс Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув $111 886,41, прежде чем кое-что откатиться до $111 012. Об этом сообщает CNBC.

Рост аналитики связывают с рядом факторов. По словам руководителя исследований криптоинвесткомпании CoinShares Джеймса Баттерфилла, положительную динамику поддерживают улучшение настроений на рынке, оптимизм по урегулированию криптосферы в США и неизменно высокий интерес со стороны институциональных игроков. Кроме того, в условиях экономической неопределенности биткоин все чаще воспринимается как альтернатива традиционным финансовым инструментам.

Среди ключевых макроэкономических сигналов — недавнее решение агентства Moody’s снизить суверенный кредитный рейтинг США, что усилило привлекательность цифровых активов как хеджирования рисков, связанных с фиатными валютами.

Благоприятно на крипторинок повлияли и последние регуляторные сдвиги. В США продвигается законопроект GENIUS, направленный на создание четких правил для рынка стейблкоинов. В то же время администрация Дональда Трампа делает шаги навстречу отрасли, в частности, благодаря привлечению к формированию криптополитики советника Дэвида Сакса, известного поддержкой новейших финансовых технологий.

Сигналом для традиционных банков стала и недавняя позиция JPMorgan. Его глава Джейми Даймон, ранее неоднократно критически высказывавшийся о криптовалютах, заявил, что банк позволит клиентам покупать цифровые активы. Это может стать важным маркером для финансового сектора, который до сих пор с осторожностью относился к криптовалюту.