Bitcoin знову побив рекорд – вартість перевищила $111 000

У четвер, 22 травня, курс Bitcoin оновив історичний максимум, досягнувши $111 886,41, перш ніж дещо відкотитися до $111 012. Про це повідомляє CNBC.

Зростання біткоіна аналітики пов’язують із низкою чинників. За словами керівника досліджень криптоінвесткомпанії CoinShares Джеймса Баттерфілла, позитивну динаміку підтримують покращення настроїв на ринку, оптимізм із врегулювання криптосфери в США та незмінно високий інтерес з боку інституційних гравців. Крім того, в умовах економічної невизначеності біткоїн все частіше сприймається як альтернатива традиційним фінансовим інструментам.

Серед ключових макроекономічних сигналів — нещодавнє рішення агентства Moody’s зменшити суверенний кредитний рейтинг США, що посилило привабливість цифрових активів як хеджування ризиків, пов’язаних із фіатними валютами.

Сприятливо на крипторинок вплинули останні регуляторні зрушення. У США просувається законопроект GENIUS, спрямований на створення чітких правил для ринку стейблкоїнів. Водночас адміністрація Дональда Трампа робить кроки назустріч галузі, зокрема завдяки залученню до формування криптополітики радника Девіда Сакса, відомого підтримкою новітніх фінансових технологій.

Сигналом для традиційних банків стала і недавня позиція JPMorgan. Його голова Джеймі Даймон, який раніше неодноразово критично висловлювався про криптовалюти, заявив, що банк дозволить клієнтам купувати цифрові активи. Це може стати важливим маркером для фінансового сектора, який досі обережно ставився до криптовалюту.