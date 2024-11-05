Беспроводные наушники Beyerdynamic Amiron 300 с активным шумоподавлением имеют поддержку LDAC05.11.24
Beyerdynamic представила новую модель беспроводных наушников TWS — Amiron 300, которые обещают высококачественный звук по цене 279,99 долларов США. Эти наушники оборудованы активным шумоподавлением (ANC) и режимом прозрачности, что позволяет пользователю слышать окружающие звуки, такие как шум транспорта.
Amiron 300 оснащены одним 10-миллиметровым драйвером и поддерживают аудиокодеки SBC, AAC и LDAC, что обеспечивает превосходное качество звука через Bluetooth 5.3. Технология Bluetooth Multipoint позволяет одновременно подключаться к нескольким устройствам, что упрощает использование наушников.
Срок службы батареи Amiron 300 составляет до 38 часов с учетом нескольких зарядок от кейса, который поддерживает беспроводную зарядку Qi. Всего 10 минут зарядки обеспечивают еще 2 часа воспроизведения. Сенсорные поверхности на наушниках позволяют удобно управлять воспроизведением и активировать голосового помощника.
Наушники также оснащены шестью микрофонами, что гарантирует отличное качество звука во время телефонных разговоров.
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Беспроводные наушники Beyerdynamic Amiron 300 с активным шумоподавлением имеют поддержку LDACBluetooth наушники
Beyerdynamic представила новую модель беспроводных наушников TWS — Amiron 300, которые обещают высококачественный звук по цене 279,99 долларов США
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