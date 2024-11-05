Бездротові навушники Beyerdynamic Amiron 300 з активним шумопоглинанням мають підтримку LDAC05.11.24
Beyerdynamic представила нову модель бездротових навушників TWS — Amiron 300, які обіцяють високоякісний звук за ціною 279,99 доларів США.
Amiron 300 оснащені одним 10-міліметровим драйвером і підтримують аудіокодеки SBC, AAC та LDAC, що забезпечує чудову якість звуку через Bluetooth 5.3. Технологія Bluetooth Multipoint дозволяє одночасно підключатися до кількох пристроїв, що спрощує використання навушників.
Термін служби батареї Amiron 300 складає до 38 годин з урахуванням декількох зарядок від кейсу, який підтримує бездротову зарядку Qi.
Навушники також оснащені шістьма мікрофонами, що гарантує чудову якість звуку під час телефонних розмов.
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Бездротові навушники Beyerdynamic Amiron 300 з активним шумопоглинанням мають підтримку LDACBluetooth навушники
Beyerdynamic представила нову модель бездротових навушників TWS – Amiron 300, які обіцяють високоякісний звук за ціною 279,99 доларів США
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